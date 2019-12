Sabato a Tortona, i giovani under 30 vicini al Centro Sinistra che avevano aderito alla lista Civica “Progetto Derthona” guidata dal Consigliere Federico Mattirolo presenteranno ufficialmente i loro progetti per migliorare la qualità della vita a Tortona.

Lo abbiamo scritto la scorsa settimana, invitando tutti i giovani di Tortona a fare altrettanto. Ecco perché la lettera in redazione giunta ieri da Nicolò Castellini, consigliere comunale della Lega ci fa molto piacere.

Prima di lasciarvi alla sua lettura, però, riteniamo doveroso esprimere il nostro pensiero: noi di Oggi Cronaca crediamo nella collaborazione. Pensiamo che in una piccola città di provincia come Tortona ma che ha grandi potenzialità dal punto di vista turistico, solo unendo le forze e “facendo rete” l’economia possa trarne vantaggio. Ognuno ovviamente nel proprio ruolo: chi fa il giornalista, chi il politico, chi il tecnico e così via, magari con diverse opinioni, ma tutti devo lavorare insieme per il bene della città e verso un’unica direzione. A prescindere dalle loro idee.

Tanti vecchi “Babbioni” purtroppo questo non lo hanno compreso e continuano a rimanere nel loro orticello, invidiosi se il vicino di casa o qualche altro fa qualcosa.

E’ il campanilismo che ha impedito alla città e al Circondario di avere il ruolo che meriterebbe.

Noi speriamo che questi giovani siano diversi dai tanti operatori che, a causa del loro egoismo e della loro invidia, non hanno dato alla nostra città il ruolo e l’impotanza che meriterebbe.

LA LETTERA DI NICOLO’ CASTELLINI

Egregio Direttore,

Le scrivo per esprimere il mio personale attestato di stima verso il progetto politico portato avanti dal Consigliere Mattirolo.

Avvicinare i giovani alla politica è un interesse primario che deve mobilitare tutti i partiti e i movimenti politici (e non) che intendono rinnovarsi coinvolgendo una massiccia quantità di ragazze e ragazzi all’interno delle proprie fila.

Tengo a precisare che il sottoscritto, impegnato nella Lega dal Dicembre 2007, appena maggiorenne, ha sempre creduto ad un rinnovamento rispettoso portato dall’innocenza e dalla “purezza” politica di un giovane ancora studente o entrato da poco nel mondo del lavoro.

Dopo due anni di militanza (con l’esperienza delle elezioni amministrative del 2009, in cui la Lega in città aveva candidato 4 under30, tra cui Andrea Golinelli eletto in Consiglio Comunale), il 6 Marzo 2010 abbiamo creato il gruppo cittadino del Movimento Giovani Padani a Tortona, di cui sono (ancora per poco) fieramente il coordinatore cittadino e vice coordinatore provinciale di Alessandria.

Durante l’Amministrazione Berutti non siamo stati fermi. Abbiamo consegnato al Comune di Tortona una bandiera con lo Stemma della nostra Città da esporre, oltre ad un “Drapò”, la bandiera della Regione Piemonte donata dall’allora Vice Presidente del Consiglio Regionale Riccardo Molinari.

Su idea di Andrea Golinelli, abbiamo inoltre organizzato una serie di incontri, denominati “Prima il Lavoro”, una scuola politica in cui tramite l’intervento di esperti del settore venivano spiegati ai presenti (oltre 150 persone nel corso delle 3 serate) le varie modalità di avvicinamento al mondo del lavoro (come compilare un curriculum vitae, come affrontare un colloquio, come comportarsi sul posto di lavoro, come creare impresa).

Dal 2010 nel Movimento Giovani Padani di Tortona sono transitati circa 50 ragazzi politicamente attivi nel corso di questi anni, e nonostante il periodo più brutto della Lega, dal 2012 al 2013, alle Amministrative 2014 siamo riusciti a candidare ben 5 giovani under30.

Nonostante il risultato negativo di quelle amministrative che non ci ha permesso di partecipare a quel Consiglio Comunale, noi Giovani non abbiamo mollato.

Nel quinquennio 2014-2019 ci siamo impegnati su più fronti politici, dal sostegno ai nostri rappresentanti di Novara e di Alessandria contribuendo alla loro vittoria nelle elezioni amministrative, al portare la Lega ad essere la prima forza politica della Città e della Provincia alle politiche del 4 Marzo 2018.

Il nostro periodo di lavoro “nel sottobosco” è culminato lo scorso 26 Maggio: 4 giovani candidati, 4 eletti in Consiglio Comunale tra cui la terza più votata in città, Anna Sgheiz. Uniti al Sindaco tra i più giovani della storia di Tortona, Federico Chiodi.

La nostra esperienza in Consiglio, dopo poco più di 6 mesi, è ancora tutto sommato acerba, ma garantiamo un impegno costante nel rilancio del Comune di Tortona, come promesso in campagna elettorale dall’attuale Amministrazione, cominciando dall’avvicinamento dei più giovani alla vita politica e amministrativa.

Stiamo infatti collaborando con la Dr.ssa Iotti, dirigente comunale del settore servizi alla persona e alla comunità, per ripristinare la Consulta Comunale Giovanile e il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

A breve, inoltre, alcuni di noi parteciperanno ad una visita al Parlamento Europeo riunito in sessione plenaria a Strasburgo, e saremo più che lieti di organizzare un incontro pubblico per relazionare i cittadini (giovani e non) riguardo al funzionamento del sistema Europa e quanto può influire l’intervento europeo nell’amministrazione degli Enti Locali.

Cordialmente,

Nicolò Castellini