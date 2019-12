Sabato 21 dicembre alle ore 20 presso il centogrigio di Alessandria la Beauty Fashion Music Tortona di Lucia Guarini, presenta il Gran Galà e cena di Natale di Miss e Mister Oasi Piemonte.

Durante la serata oltre alla cena ci sarà il gran ballo (delle debuttanti e non solo) con tante sorprese e ospiti d’eccezione.

Per chi volesse trascorrere una serata divertente, per la cena è obbligo prenotarsi subito, mentre chi vuol venire dopo cena l’appuntamento è per le ore 22.