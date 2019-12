Sabato 21 dicembre, alle 18.30, la stazione di Alessandria verrà “invasa” da decine di persone, in attesa di una fiammella. Ma perché? E da dove arriva? A Betlemme , nella Grotta della Natività, arde incessantemente una lampada, alimentata dall’olio donato da tutte le nazioni cristiane della terra. A fine novembre di ogni anno un bambino compie una buona azione e accende una lanterna. E così questa fiammella percorre migliaia di chilometri, prendendo aerei, treni e navi, passando di mano in mano, di candela in candela.

Per arrivare nelle nostre città e nelle nostre case. Nel 1986 , la radiotelevisione austriaca ORF lancia l’iniziativa “Luce nel buio”. Quella fiamma si diffonde in tutta l’Austria, grazie a staffette ferroviarie di scout e si fa portatrice di un messaggio di speranza e di pace fra i più distanti, fra gli ultimi, fra i dimenticati. Nel 1990 a Vienna, gli scout del Gruppo AGESCI Valenza 1 partecipano ad un campo internazionale e scoprono l’iniziativa, restandone subito colpiti. Già negli anni successivi si preoccupano di andare fino in Austria a prendere quella fiammella.

Nel 1996 le associazioni scout triestine adottano l’iniziativa e si fanno carico della distribuzione in tutta la Nazione. Negli anni l’iniziativa, sia in Italia che all’estero, mette in moto sempre più persone. Da noi, negli ultimi anni, agli scout si è affiancata l’Oftal – Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes – diocesana, oltre a diversi amici e simpatizzanti dell’iniziativa che ogni anno affollano la stazione. E così, questo sabato, dopo un momento di preghiera nella cappella della stazione, arriverà il treno speciale che porta la Luce della Pace da Betlemme. Da lì verrà custodita e portata nelle città, nei quartieri, nelle parrocchie e nelle case dove abitano e vivono, portandola più vicino a tutti noi. Diverse le iniziative delle varie realtà che si fanno portatori di questo messaggio.

Dalla distribuzione nelle case di riposo con l’Oftal, alla presenza in piazza Gramsci il pomeriggio e la sera della Vigilia con i gruppi scout di Valenza. Ad Alessandria il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani supporterà la diffusione capillare in diverse realtà “dimenticate” mentre i Gruppi AGESCI stanno preparando momenti di riflessione e preghiera con le famiglie dei ragazzi e nelle parrocchie. E così potremo dovremo custodire un simbolo flebile, che saprà donare noi la Pace. Quella Pace che nella Grotta di Betlemme ha visto la luce.

Per maggiori informazioni: valenza1@piemonte.agesci.it oppure 328 88 66 353. Sito ufficiale dell’iniziativa: https://lucedellapace.it Foto album della cerimonia a Vienna: https://www.flickr.com/photos/friedenslicht/