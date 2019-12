Egregio Direttore,

nella notte manifesti “orwelliani” anonimi, che raffigurano il presidente del consiglio sono stati affissi a Tortona.

Manifesti che, come potete vedere, raffigurano un grande volto di Giuseppe Conte, attuale presidente del consiglio, con la scritta “Pensa come vuoi, ma pensa come noi” sono apparsi questa notte in tutta Tortona e, forse, in tutta Italia.

I manifesti sono firmati “il ministero della verità”.



Il Ministero della Verità (o Miniver in neolingua) è uno dei quattro ministeri che governano lo stato immaginario di Oceania nel romanzo 1984 di George Orwell e si occupa dell’informazione e della propaganda.Il Ministero della Verità ha sede in un grande palazzo di forma piramidale in cemento bianco, che sale a gradini per un’altezza di trecento metri. Contiene tremila locali al piano terra e altrettanti in ramificazioni sotterranee.

Sulla facciata si possono leggere i tre slogan del partito del Socing, ossia La guerra è pace, La libertà è schiavitù e L’ignoranza è forza.

Questo ministero ha il compito di produrre tutto ciò che ha a che fare con l’informazione: propaganda di partito, editoria, programmi radiotelevisivi, ma anche ad esempio la letteratura.

Oltre che di realizzarlo, questo ente si occupa anche di rettificarlo, ossia di riscriverlo, e di fatto anche falsificarlo, per renderlo conforme alle direttive e all’ideologia del partito.

Lettera firmata