Proseguono i festeggiamenti per i dieci anni della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati (situata all’interno del Castello di Casale Monferrato) e per il ventennale dell’iniziativa Nati per Leggere – che, in Piemonte, si declina in Nati per leggere Piemonte , progetto sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del programma ZeroSei .

Per celebrare al meglio il doppio compleanno, per il mese di novembre sono in programma moltissimi eventi a partecipazione gratuita. Per tutto il mese ci saranno – per il ciclo NPL ( Nati per Leggere ) – gli appuntamenti di Martedì e giovedì da favola con letture “a bassa voce” a cura delle insegnanti volontarie Teresa e Gabriella.

Ecco le prossime date in verranno lette favole su richiesta dei bambini e dei loro accompagnatori dalle 15,00 alle 17,00: martedì 17 e giovedì 12 e 19 dicembre .

Sabato 14 dicembre alle ore 10,30 incontro con l’autrice Lucia Tringali che, con l’accompagnamento musicale di Paolo Bonfanti, presenterà il libro Una salsa verde drago . Inserito nel ciclo NPL, al termine delle letture e delle musiche colazione ligure per tutti!

Per il progetto NPL, martedì 1 7 dicembre alle ore 17,00 Aspettando Natale , letture a cura di Stardust Company; mentre giovedì 19, sempre alle ore 17,00 , l’attesa premiazione dei lettori più “voraci” del 2019 dal titolo Appuntamento con la lettura . Sabato 2 1 alle ore 10,30 torna NPL con Toc, toc! È Natale a cura del Teatro della Nebbia : un momento per farsi leggere alcune storie e festa finale con scambio d’auguri .

A dicembre non mancherà neppure Favoleggiando, girovagando , le letture itineranti di NPL tra i Comuni del Sistema Bibliotecario del Monferrato . Questi gli appuntamenti, passati e futuri: il 3, 5, 6 e 11 scuola dell’infanzia Martiri della Libertà di Casale Monferrato, 17 e 19 scuola dell’infanzia Peter Pan di Casale Monferrato. Maggiori informazioni e prenotazioni: biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it e ai numeri 0142 444308, 0142 444302 e 0142 444297. VIA MAMELI, 10 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL) – C.F. 00172340069 www.comune.casale-monferrato.al.it​