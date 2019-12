Da lunedì 16 dicembre saranno istituite alcune modifiche temporanee alla viabilità per permettere l’esecuzione di due diversi interventi di manutenzione.

Il primo riguarda la pulizia dei fossi e la verifica della funzionalità di tratti fognari in strada Serravalle e in via Edilio Raggio. Per questo motivo, dalle ore 8 di lunedì fino al termine dei lavori, sarà istituito un senso unico alternato regolamentato da semafori lungo strada Serravalle e nel tratto di via Edilio Raggio sino all’ingresso della zona parcheggio del pubblico esercizio “Forno dell’Antica Ricetta” sul lato destro della percorrenza in direzione centro città.

Sempre lunedì 16 dicembre inizierà la posa in opera di nuovi tubi delle reti gas e di erogazione idrica in un tratto di via Crispi. Fino al termine dei lavori saranno istituite le seguenti norme viabili:

• interdizione della circolazione veicolare ai mezzi aventi massa complessiva a pieno carico superiori a 7,5 t., lungo il tratto di via Crispi compreso tra la rotatoria con via Pietro Isola e quella con viale della Rimembranza sul lato destro della percorrenza in direzione di quest’ultima rotatoria;

• interdizione della circolazione veicolare per tutte le categorie di veicoli nel tratto di via Crispi compreso tra via Amendola e la rotatoria con viale della Rimembranza sul lato destro della percorrenza in direzione di quest’ultima rotatoria;

• rimangono comunque garantiti i flussi di transito per tutte le categorie di veicoli lungo via Crispi sul lato destro della percorrenza in direzione di via Pietro Isola aventi direttrice da viale della Rimembranza a via Pietro Isola;

• i veicoli che percorrono via dei Mille, giunti all’intersezione con via Crispi, potranno svoltare a sinistra in direzione del sottopasso ferroviario in deroga alle vigenti disposizioni viabili;

• i veicoli che percorrono via Crispi in direzione di via San Marziano potranno svoltare a sinistra in deroga alle vigenti disposizioni viabili.