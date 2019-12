Prende il via domani, domenica 15 dicembre alle 17:45, la rassegna musicale organizzata dall’Accademia Lorenzo Perosi di Tortona “Aperitivi in musica“.

Parliamo di sei diversi appuntamenti, da dicembre fino a maggio, uno al mese e che presenteranno concerti corredati da aperitivo.

Il tutto con l’ingresso a offerta perché l’intero ricavato sarà utilizzato per il restauro degli affreschi del salone della stessa Accademia di musica Lorenzo Perosi, in via Pernigotti, nel cuore di Tortona (nella foto in alto) dove si svolgeranno appunto i concerti.

Il primo appuntamento in programma domani è con il concerto “dal titolo “Pin Ker Ton” con i tenori Pierfrancesco Bollani, Valerio Perna e Renzo Curone.

Ecco il programma dei concerti