Mercoledì 4 dicembre, alle ore 18.00, presso la Biblioteca Civica di Valenza presentazione del volume “Ami” (Mondadori, 2019), il primo romanzo di Edoardo Erba, uno dei più importanti autori teatrali italiani.

In questo libro, Edoardo Erba, racconta con originalità e leggerezza la storia, inizialmente ambientata in Marocco, di Amina una ragazzina che si innamora di un ragazzo ricco e bello, che la abbandonerà, incinta e persa, fra le stradine di Tinghir.

L’ingenuità di “Ami” è compensata da una sua forza innata e dirompente che la porterà a raggiungere avventurosamente prima la Spagna e poi l’Italia alla ricerca di un futuro per lei e per suo figlio Majid.

Edoardo Erba racconta una vicenda attualissima, di grande coraggio e umanità che diverte, avvince e commuove.

Nel corso della serata l’attrice Maria Amelia Monti – in questi giorni a Valenza per la preparazione dello spettacolo “La parrucca” che andrà in scena al Teatro Sociale di Valenza venerdì 6 dicembre – leggerà alcune pagine del libro.

Ingresso libero.

La presentazione è organizzata in collaborazione con il Teatro Sociale e la Libreria Libraria-Mondadori di Valenza

Edoardo Erba (Pavia, 1954) è uno dei più importanti autori teatrali italiani. Maratona di New York è il suo lavoro più conosciuto, tradotto in 17 lingue e rappresentato in tutto il mondo, ma la sua drammaturgia comprende oltre trenta titoli molti dei quali rappresentati con successo sulla scena italiana.