Ricordiamo che è possibile ricevere informazioni in tempo reale sulla circolazione ferroviaria consultando il sito web viaggiatreno.it o su treni specifici registrandosi al servizio smart caring tramite app Trenitalia.

Da domani mattina, con la riapertura della linea Savona – San Giuseppe via Ferrania, sarà nuovamente disponibile l’intera offerta commerciale prevista sulle linee dall’entroterra ligure e basso Piemonte per Savona e viceversa. Tutti gli orari, anche delle fermate intermedie, sono consultabili sui canali Trenitalia.

Maltempo, da mercoledì tornano in funzione tutte le linee ferroviarie