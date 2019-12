Il Liceo “Edoardo Amaldi” predispone il proprio Piano per l’Offerta Formativa e lo sviluppa all’interno del contesto tipico di questa città, nella quale quotidianamente si incontrano ragazze e ragazzi con lo scopo di realizzare un personale percorso di crescita umana e professionale. Questi giovani, residenti nella città di Novi e provenienti dall’intero territorio che la circonda, incontrano attualmente situazioni di crisi che colpiscono Aziende storiche, per molti anni punto di riferimento del tessuto sociale, culturale ed economico in cui vivono anche le loro rispettive famiglie.

Il personale docente e non docente del Liceo “E. Amaldi”, quotidianamente impegnato con gli studenti, vive profondamente questa situazione e desidera condividere alcune riflessioni con gli alunni e con le rispettive famiglie.

L’impegno di una scuola si realizza nella proposta di un percorso culturale ampio, finalizzato all’acquisizione di strumenti per capire e interpretare la realtà. L’attuale periodo di crisi che stiamo attraversando richiede uno sforzo ancora maggiore perché il percorso formativo sviluppi pienamente le caratteristiche di ogni studente, aprendogli nuove prospettive e possibilità di crescita, fornendogli adeguate competenze per misurarsi con nuove sfide e individuare nuovi percorsi. Nasce da qui la necessità di guardare oltre, per scrutare i nuovi segnali che possono guidare il cammino degli studenti in vista di un’autonomia di pensiero e di vita, in collaborazione con i genitori che intendono continuare a scegliere, per i propri figli, percorsi formativi adeguati e rispondenti alle sfide della realtà contemporanea.

I percorsi di approfondimento, gli scambi e le attività culturali, i viaggi di istruzione e studio, i progetti europei nascono come attività con cui la scuola si propone di allargare gli orizzonti di una generazione di studenti chiamata a confrontarsi con situazioni nuove e, molte volte, scomode e impegnative. Questi percorsi richiedono tuttavia un impegno anche economico alle famiglie che, in momenti come questo, può sicuramente e comprensibilmente alimentare preoccupazioni, fino alla prospettiva di rinunciare a percorrere queste nuove strade.

I docenti, il personale amministrativo e tutte le altre figure professionali che operano all’interno del Liceo per la realizzazione di questi percorsi sentono il dovere di condividere queste preoccupazioni. Pertanto si rendono disponibili per considerare, insieme alle famiglie e ai ragazzi, le motivazioni e i traguardi dell’ offerta formativa, se necessario anche a rimodularli, salvaguardando così anche il diritto degli studenti a essere cittadini attivi all’interno dell’attuale contesto sociale e culturale. Tutto ciò con l’intento di rispondere alla crisi attuale offrendo alle famiglie il proprio impegno professionale e umano che, attraverso ruoli diversi ma complementari, esprime quotidianamente nella scuola la cura educativa verso le nuove generazioni.

Cordialmente.

Il Personale del Liceo Amaldi