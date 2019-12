L’Amministrazione Comunale di Alessandria comunica che, rilevata la necessità di consentire lo svolgimento dei lavori di fresatura e bitumatura , sistemazione chiusini e rifacimento della segnaletica orizzontale relativa agli stalli di sosta sul parcheggio Berlinguer ad Alessandria, con Ordinanza n. 768 del 28/11/2019, si è stabilito che dalle ore 00.00 del giorno 03/12/2019 fino alle ore 24.00 del giorno 06/12/2019 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito su tutta l’area adibita a parcheggio di piazzale Berlinguer . « Il Piazzale Berlinguer – sottolinea Davide Buzzi Langhi , Vicesindaco e Assessore Comunale all’Urbanistica – ha un ruolo particolarmente strategico per Alessandria essendo il parcheggio di riferimento dell’Ospedale “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” della nostra Città. Si tratta di un’area che merita la massima attenzione in termini di qualità dei servizi e di facilità di fruizione. Il rifacimento che si attuerà nei prossimi giorni intende proprio conferire queste caratteristiche al piazzale e sono certo che la cittadinanza e le tante persone che, anche da fuori Alessandria, quotidianamente lo utilizzano come area di sosta dei propri mezzi, potranno comprendere i motivi alla base della scelta di stabilire il divieto di sosta e di transito sull’intera area del parcheggio per questi quattro giorni: una scelta dettata dalla volontà di eseguire in modo ottimale le opere programmate non potendo ottenere risultati soddisfacenti chiudendo solo singole parti di piazzale per volta. In ogni caso, abbiamo provveduto a richiedere la presenza di personale del nostro Comando di Polizia Municipale per meglio gestire il traffico nella zona durante i lavori e per diminuire al massimo i disagi ». « Finalmente – dichiara Giovanni Barosini , Assessore Comunale ai Lavori e Opere Pubbliche — procediamo in un lavoro importante ovvero con il rifacimento, l’asfaltatura e la segnaletica dell’intero parcheggio che, dopo questo intervento, risulterà più agevole per coloro che quotidianamente ne fruiscono, a partire dagli operatori del nostro Ospedale Civile, dai famigliari dei pazienti, nonché dalla cittadinanza intera. Mentre mi scuso anticipatamente per il disagio arrecato alla popolazione durante i giorni di lavorazione, desidero segnalare che, eseguiti questi lavori, si procederà con l’ultimazione dell’impianto di videosorveglianza sul Piazzale – un progetto che richiede un’approfondita quanto doverosa interlocuzione tra i diversi soggetti tecnici coinvolti, l’Amministrazione e le Forze dell’Ordine – al fine di rendere maggiormente sicuro un’area veramente importante per la nostra Città».