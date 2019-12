Il Santo Natale è un momento di pace e serenità ma anche un momento di riflessioni e bilanci. Per il Lions Club International non si tratta di bilanci economici ma, bilanci di valori, opere e “Services”. La conviviale degli auguri rappresenta, pertanto, una gradita occasione non solo per i tradizionali scambi di auguri ma, anche, una valida opportunità per il Presidente del Club per illustrare all’assemblea i risultati conseguiti nella prima parte del suo mandato e i successivi obiettivi da perseguire. Anche quest’anno il “meeting” degli auguri, che si è tenuto presso il Relais Villa Pomela, ha rappresentato un momento di aggregazione e amicizia tra Lions Club limitrofi. I tre Presidenti: Enrica Cattaneo, Paolo Ravera, Paolo Ponta rispettivamente del L.C. Bosco Marengo Santa Croce, L.C. Novi Ligure e L.C. Borghetto Valli Borbera e Spint si sono uniti per portare a termine insieme il “Service”: “Adotta un disabile e portalo in vacanza”. Come ha ben ricordato l’”Officer” distrettuale Lion Piero Arata si tratta di un “Service” ideato nel 2000 che si concretizza nel far trascorrere, ogni estate, e a un numero sempre maggiore di ragazzi diversamente abili, una vacanza al mare o in montagna in strutture attrezzate e assistiti da personale specializzato. La serata è stata anche l’occasione per l’ingresso di un nuovo Socio: Giacomo Luigi Pucci, Fisioterapista Podologo e Tecnico Ortopedico. Dopo una lunga appartenenza al Leo Club Novi Ligure, la sezione giovanile del Lions Club Novi Ligure, il Dott. Pucci, presentato dal Presidente Paolo Ponta, è diventato nuovo socio effettivo del LC Borghetto Valli Borbera e Spinti. Sempre insieme, i tre Lions Club, hanno raccolto e donato un’importante somma alla LCIF, la Fondazione del Lions Club dedicata al sostegno ed alla promozione di progetti umanitari su scala mondiale. Quando più persone di buona volontà si riuniscono in amicizia e collaborazione per porre in essere azioni concrete di sostegno in favore di chi vive una situazione di bisogno prende vita una forma bellissima di aiuto che i Lions chiamamo “Service”. Questa serata degli auguri è stata la testimonianza di un significativo esempio di “Service”.