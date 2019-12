Nel tardo pomeriggio del 24 dicembre la Sezione Polizia Ferroviaria ha ricevuto la visita del gruppo Scout della Cattedrale di Alessandria nell’ambito del progetto “ Il volto di Gesù ”. L’iniziativa è finalizzata a individuare le persone che sono sempre al lavoro anche quando tutti sono a casa a fare festa, come appunto i poliziotti, così adoperandosi portando pace, serenità e Amore. I ragazzi intervenuti hanno voluto sapere come gli agenti aiutano le persone in difficoltà. È stato risposto loro che il lavoro del poliziotto è anche quello di stringere la mano alle persone bisognose, di dare loro un abbraccio e di portare una parola capace di far sbocciare un sorriso sul volto di chi soffre. Ai ragazzi sono stati consegnati dei gadget della Polizia Ferroviaria e loro hanno omaggiato la Responsabile donandole il loro foulard bianco e rosso. Alessandria, 26 dicembre 2019