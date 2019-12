Giovedì 5 dicembre si celebra la Giornata mondiale del Volontariato, una occasione per ricordare anche l’impegno ed il lavoro dei tanti tortonesi che dedicano il loro tempo e le loro risorse in attività sociali, culturali e sportive a favore della comunità e, molto spesso, delle fasce più deboli della popolazione .

Anche il Comune di Tortona ha colto l’occasione per ringraziare le tante associazioni attive sul territorio, riunite nel CAV, la Consulta delle Associazioni di Volontariato che in questi giorni si segnalano per una lodevole iniziativa: proprio il CAV promuove infatti una raccolta fondi a favore delle famiglie alluvionate di Casalnoceto, comune più colpito fra quelli del territorio dei recenti eventi alluvionali.

Chiunque voglia partecipare può farlo versando un contributo sul conto corrente messo a disposizione per questo scopo, entro il 31 gennaio 2020: IBAN IT04N0503442670000000000737; causale: Contributo alle famiglie alluvionate del Tortonese.