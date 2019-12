Oggi si celebra la ricorrenza di Santa Barbara, Patrona della Marina Militare. La Santa, che fu condotta al martirio a causa della sua indomata Fede cristiana, fu proclamata Patrona della Marina Militare il 4 . 12 . 1951 durante il Pontificato di Pio XII, venendo ricordata solennemente dai Marinai e da altri Corpi istituzionali, fra i quali i Vigili del Fuoco, che in Essa ritrova no comuni origini e valori .

Quest’anno la giornata commemorativa è stata celebrata dai Marinai della Capitaneria di porto e dai Vigili del Fuoco con il seguente programma alle ore 10,15 gli Onori ai Caduti dei Vigili del Fuoco presso la sede centrale del Comando , alle ore 10,30 la Celebrazione della S. Messa officiata dal Vescovo della Diocesi di Albenga – Imperia Mons. Guglielmo Borghetti , alle ore 11,30 osservanza minuto di silenzio per i VVF caduti ad Alessandria. .

Questa ricorrenza rappresenta anche un momento in cui vengono tracciati i bilanci di un anno di attività molto intensa della Guardia Costiera .

Per quanto riguarda la salvaguardia della vita umana in mare, compito primario della Guardia Costiera, l e dipendenti motovedette CP 882 , CP 2110 e CP 715 (dislocate presso il porto di Imperia) e CP 864 (dislocata presso il porto di Sanremo) sono state chiamate ad effettuare nel complesso 6 0 operazioni di assistenza e soccorso in mare, durante le quali hanno prestato soccorso a 130 persone