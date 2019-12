Ricerca per:

L’AVIS ha ricordato il gruppo di volontari che hanno dato vita all’associazione, i Presidenti che in questi 40 anni hanno l’hanno guidata, i volontari e tutti i donatori che, con il loro impegno silenzioso e anonimo, sono il cuore dell’associazione.

La giornata è cominciata con la visita al cimitero per un ricordo, colmo di gratitudine, ai donatori defunti; alla presenza del Sindaco Rino Feltri, del Presidente Provinciale dell’Avis di Alessandria Piero Merlo e del Vice Presidente Guido Pancot, delle Consorelle della Provincia e di tante Associazioni del Paese è stato inaugurato il monumento a, simbolo della viva presenza del valore del dono e dell’attività dell’associazione, con la benedizione del Parroco. Dopo la Santa Messa i festeggiamenti sono continuati con il pranzo presso la SOAMS.