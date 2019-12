Si è tenuto martedì scorso a Tortona il quinto e ultimo incontro del ciclo organizzato dal Gruppo di ricerca filosofica Chora e dedicato al tema “La sfida della libertà: filosofia e politica nell’Italia del Ventennio”, durante il quale sono stati affrontati i profili di cinque intellettuali che, negli anni oscuri della dittatura, si appellarono ai loro principi per conservare la propria libertà di pensiero.

L’ultima conferenza ha avuto per titolo “Lelio Basso e la lettura di Marx” ed è stata tenuta da Chiara Giorgi, una dei massimi esperti italiani del pensiero del giurista, filosofo e politico savonese. Basso, dopo l’esperienza dell’antifascismo militante e della prigionia, fu membro dell’Assemblea Costituente: il suo ruolo nella stesura di alcuni articoli della Costituzione risente chiaramente dell’esperienza dell’antifascismo, filtrata attraverso una profonda riflessione intellettuale.

In seguito, fu Deputato della Repubblica per diverse legislature, a segno della consapevolezza dell’importanza dell’impegno politico da parte del cittadino. Il corso ha attirato, in tutti i cinque appuntamenti, un vasto pubblico, che, in ogni occasione, ha dato vita a un vivace dibattito, a dimostrazione dell’interesse che ancora oggi suscita un periodo così complesso, eppure fondamentale, della nostra storia.

Gli incontri si sono tenuti in Biblioteca Civica, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, con il patrocinio della Città di Tortona e in collaborazione con l’Unitre di Tortona.