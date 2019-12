Ricerca per:

Un plauso per questa bella iniziativa dell’ Accademia Musicale San Matteo, diretta dalla Prof. ssa Daniela Menditto, che ha dato agli anziani la possibilità di trascorrere un pomeriggio in allegria e spensieratezza.

Il Coro, diretto dal maestro Omar Muratore, si è esibito in uno spettacolo di canti gospel e natalizi, molto apprezzato dal pubblico, seguito da un sontuoso apericena.

Il Gospel Choir dell’Accademia Musicale San Matteo di Tortona ha dato il via sabato 7 dicembre alle numerose e interessanti iniziative che la Residenza Lisino organizza nel periodo natalizio per allietare ospiti e parenti della struttura.