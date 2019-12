Ricerca per:

Si rammenta che nel frangente un giovane atleta dell’Imperia era stato violentemente colpito tanto da riportare una frattura ad un braccio, fatto per il quale la Procura della Repubblica sta tuttora svolgendo indagini.

Tale provvedimento, contro il quale era già stato presentato, con esito negativo, ricorso gerarchico, è stato in questi giorni confermato dal T.A.R. Liguria, che ne ha evidenziato legittimità e fondatezza.

Il Questore di Imperia, al termine degli accertamenti effettuati a seguito del ferimento di un giocatore dell’Imperia, avvenuto il 23 febbraio 2019 al termine della partita categoria juniores Imperia – A.S.D. Genova Calcio, giocata nel campo sportivo di Pontedassio (Im), ha proceduto all’irrogazione di un provvedimento di D.A.Spo – divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive – nei confronti di un giovane giocatore residente nel capoluogo ligure ed in forza al Genova Calcio.