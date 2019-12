La crisi dell’ex Ilva che tocca anche Novi Ligure non riguarda solo la zona vicina a Tortona ma tocca tante famiglie. Per questo il Sindaco di Tortona, attraverso una dichiarazione ufficiale ha voluto esprimerne la sua solidarietà al riguardo.

“Il futuro dell’ILVA – dice Federico Chiodi -preoccupa tutto il territorio, perché si tratta di una realtà economica ed occupazionale fondamentale per l’intera provincia, si autonomamente che e per l’indotto che genera. Per questo anche l’Amministrazione comunale di Tortona è vicina ai lavoratori, all’amico Sindaco di Novi Ligure, Cabella, ed alla sua Amministrazione, sperando che si possa trovare al più presto una soluzione positiva alla vicenda che compromette il futuro di tante famiglie, oltre che del tessuto economico della nostra zona”.