Nell’ambito della iniziative tendenti ad individuare nuove strategie per limitare il grave fenomeno degli incidenti stradali, anche con conseguenze mortali, determinati da abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti nonché dalla contestuale violazione delle norme che regolano la velocità, elemento aggravante delle conseguenze del sinistro, che vedono coinvolti quasi esclusivamente giovani frequentatori di discoteche e altri locali pubblici, sono stati disposti mirati servizi in più zone limitrofe a discoteche e ritrovi notturni. Premesso che detti servizi hanno l’obiettivo prevalente di segnalare la presenza del personale della Polizia Stradale per sensibilizzare i giovani al rispetto delle norme e contestualmente alla salvaguardia della vita, si comunica che durante il servizio svolto la notte di sabato, 07 dicembre 2019 , nella fascia oraria 01.00/07.00 , durante il quale sono state impiegate nr. 02 pattuglie della “Specialità”, con l’ ausilio specialistico di personale Medico e Infermieristico dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Alessandria , sono stati complessivamente controllati Nr. 27 Veicoli Nr. 27 Persone – Di queste, nr. 1 sono state fermate alla guida sotto l’influenza di alcolici e/o sostanze stupefacenti [nr.1 per alcool] . A seguito dell’attività svolta, con nr. 7 verbali di contestazione di violazioni al Codice della Strada, sono state ritirate nr. 1 patenti, e decurtati complessivamente 15 punti . ​Si specifica la fascia d’età: uomini 18 – 22 : 0 positivi 23 – 27 : 1 positivi 28 – 32 : 0 positivi oltre : 0 positivi donne 18 – 22 : 0 positivi 23 – 27 : 0 positivi 28 – 32 : 0 positivi oltre : 0 positivi Il positivo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria e segnalato al Prefetto di Alessandria per i provvedimenti di competenza. #poliziadistato #essercisempre @questuraalessandria