È stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di San Salvatore Monferrato un 57enne residente a San Salvatore Monferrato che dovrà scontare una pena residua di oltre due anni per il reato di ricettazione. Rintracciato dai Carabinieri, è stato associato alla casa Circondariale “Cantiello e Gaeta” su decreto della Procura della Repubblica di Vercelli.