Pietro Conversano, attore, regista e formatore, docente di recitazione e mimica presso l’Accademia teatrale del Teatro Stabile di Napoli, sarà a Taggia nei due prossimi week-end per altrettanti stage con gli allievi del Teatro del Banchéro. Lo stage di Pietro Conversano è parte integrante del corso Officina, che impegna da ottobre a maggio bambini, ragazzi, giovani e adulti. Conversano lavorerà sul testo di Luigi Pirandello “Così è se vi pare”, affrontandolo con la tecnica del metodo mimico di Orazio Costa, con il quale ha collaborato sin dagli albori della carriera. Attore, regista, drammaturgo e formatore, Pietro Conversano ha all’attivo oltre duecento spettacoli teatrali e una decina di films per il cinema e la TV (RAI e MEDIASET), diretto, tra gli altri, da Costa, Castellani, Lavia, Zeffirelli, Pingitore, Amatucci, Base, Martino, Alighiero, Tiezzi, Rellini, Cipriani, Panici.