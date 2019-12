CANTIERI dal 22 al 29 dicembre 2019

Di seguito indichiamo solo i cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sui Tronchi A6 (Torino/Savona) e A10 (Savona/Confine di Stato) di nostra competenza.

Tronco A6 – Torino-Savona

Direzione Savona

Tra Ceva e Millesimo dal km 82+450 al km 83+550, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta, per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dal 07/11/2019 al 09/04/2020;

Tra Ceva e Millesimo dal km 87+400 al km 88+868, chiusura della corsia di emergenza e marcia, per lavori di adeguamento barriere di sicurezza Viadotti Chiappa e Onzerini, dal 11/11/2019 al 31/01/2020;

Tra Altare e Savona: dal km 121+500 al km 123+100 restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata nord per lavori di rifacimento dell’impalcato Viadotto Madonna del Monte, dal 29/11/2019 al 09/04/2020.

Direzione Torino

Tra Millesimo e Ceva dal km 86+825 al km 86+088, chiusura della corsia di emergenza e marcia, per lavori di miglioramento sismico del Viadotto Valbona Molinazzo, dal 11/11/2019 al 31/01/2020;

Tra Millesimo e Ceva dal km 84+400 al km 82+200, restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata sud per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dal 07/11/2019 al 09/04/2020;

Tra Savona e Altare dal km 122+980 al km 122+030, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta, per lavori di rifacimento dell’impalcato del Viadotto Madonna del Monte, dal 29/11/2019 al 09/04/2020.

Tronco A10 – Savona – Ventimiglia – Confine di Stato

Lungo il Tronco A10 non sono previsti cantieri che potrebbero creare rallentamenti né nella direzione Italia né nella direzione Francia.

Per tutto il periodo rimarrà però presente un cantiere inamovibile tra il km 104+160 e il km 101+500 per la sostituzione delle barriere di sicurezza in Direzione Italia, in deviazione di corsia.

Si segnala inoltre che, fino al 27/01/2020, l’Area di Servizio di Rinovo nord sarà aperta solo per la parte ristoro, mentre non verrà erogato carburante a causa della manutenzione straordinaria dell’impianto di rifornimento.

