Guidati dai “Ciceroni”, ragazzi dell’Istituto Carbone/Marconi, le classi hanno visitato l’edificio, in particolare l’ufficio del Sindaco, l’ufficio del Presidente del Consiglio e la sala dove si riuniscono il Consiglio e la Giunta Comunale.

In occasione della Giornata FAI d’Inverno, quattro classi del biennio dell’indirizzo Scienze Umane del Liceo Peano si sono recate in visita presso la sede del Palazzo Comunale di Tortona.

Gli studenti del Liceo “Giuseppe Peano” in municipio a Tortona