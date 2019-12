È quanto accaduto la sera del 02 dicembre scorso nei pressi di Masone sull’autostrada A/26 Genova-Gravellona Toce. Il conducente di una vettura con targa Francese mentre percorreva l’autostrada A/26 Genova-Gravellona Toce con direzione Genova, giunto nei pressi di Masone, a causa dell’inteso traffico presente per un cantiere stradale, si fermava in coda ad altri veicoli e, in tale frangente, uno dei due passeggeri, D.N. di anni 43 residente a Marsiglia (Francia), per cause in corso di accertamento, scendeva dall’autovettura, passava tra gli altri veicoli fermi e, dopo essersi diretto verso il margine destro della carreggiata, scavalcava il guard-rail laterale senza accorgersi del notevole dislivello precipitando nel vuoto. Accortosi di quanto accaduto, il conducente, B.M.A di anni 44 residente a Saint Raphael (Francia), subito allertava i soccorsi; gli Agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Ovada, giunti pochi istanti dopo sul posto, ritrovavano D.N. sul greto del torrente Stura, in gravi condizioni; lo stesso veniva trasferito dal personale del 118 all’Ospedale San Martino di Genova, dove i sanitari si riservavano la prognosi. Anche il conducente dell’autovettura, nel tentativo di raggiungere il suo amico, si procurava lievi lesioni ed anch’esso veniva trasportato, per le cure del caso, presso il suddetto nosocomio. Gli Agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Ovada, coordinati dal Sost. Comm. Coord.re Bruno G. PELLEGRINO, dopo aver informato la Procura della Repubblica di Genova, hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire quanto accaduto e stabilirne le cause.