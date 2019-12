Ricerca per:

– Presepe artistico, aperto da oggi, 22 dicembre, presso l’Oratorio della SS. Annunziata , sulla via Aurelia, di fronte all’ingresso del porticciolo turistico, a cura della omonima Confraternita, con i seguenti orari: 10-12 e 15- 18.

– Pista di pattinaggio “Christmas on ice” , sul Molo delle Tartarughe, aperta tutti i giorni (ore 10-12.30 e 15- 24).

– Mostra collettiva “Forma e colore” , presso Palazzo del Parco (sala mostre R. Falchi), con apertura da ​martedì a sabato, dalle ore 15.30 alle 19 (festivi solo su appuntamento). Da non perdere la variegata selezione di opere di artisti di valore nazionale e internazionale. Dettagli al seguente link: https://turismo.dianomarina.im.it/it/eventi/2019/mostra-forma-colore