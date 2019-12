Nel fine settimana, il Comando Carabinieri di Novi Ligure ha predisposto dei servizi coordinati sul territorio finalizzati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e alla sicurezza della circolazione stradale, denunciando 5 persone per guida in stato di ebbrezza, possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e permanenza illegale sul territorio nazionale. I Carabinieri di Capriata D’Orba, Voltaggio e dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà: ˗ un 19enne per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere poiché, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un tirapugni in metallo all’interno dello zaino; ˗ una 45enne peruviana, controllata nel concentrico di Novi Ligure, risultata priva di qualsiasi documento che ne autorizzasse la permanenza sul territorio nazionale; ˗ un 32enne, un 29enne venezuelano e un 48enne ecuadoregno che, controllati alla guida dei rispettivi autoveicoli, hanno evidenziato tassi alcoolemici di gran lunga superiori ai limiti di legge. Per tutti è scattato il ritiro della patente di guida per la sospensione; e segnalato alla Prefettura un 42enne e un 20nne italiani e un 23enne tedesco per uso personale di stupefacenti, poiché trovati in possesso di marijuana e cocaina in modica quantità. pagina