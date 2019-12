Entrano nel viso le manifestazioni natalizie organizzate dal Comune di Tortona in vista delle feste natalizie: dopo gli appuntamenti dello scorso week end e prima di quelli in programma sabato 14 e domenica 15 dicembre, due sono gli appuntamenti in programma per domani, giovedì 12 dicembre: dalle ore 16.30, presso la Biblioteca Civica Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” si terrà “Il canto di Natale” letture a cura di Francesca Pasino, rivolte alla Scuola Secondaria di primo grado lettura del romanzo di Charles Dickens.

Info: Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda”, Via Ammiraglio Mirabello, 1 tel. 0131.821.302 | fax 0131.821.595

e-mail: biblioteca@comune.tortona.al.it

La manifestazione sarà replicata giovedì 19 dicembre.

Il secondo appuntamento, quello per gli adulti è alle ore 21 nella chiesa di San Michele, in via Emilia con la manifestazione “La Natività di Gesù” serata artistico-musicale a cura della Diocesi in collaborazione con l’accademia Musicale Lorenzo Perosi.