Sarà l’occasione per ricordare con affetto e gratitudine il Sindaco più illustre della città delle palme: la sua statura morale, la sua profondità di pensiero, il suo spiccato spirito di servizio e il suo amore nei confronti di Bordighera hanno reso la sua memoria preziosa ed indimenticabile.

Il Comune di Bordighera invita la cittadinanza all’incontro che si terrà presso il centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana domani, mercoledì 4 dicembre, alle 17.00 per la presentazione del volume e del video documentario “Bordighera giardino d’Europa. Arte, cultura e paesaggio negli anni di Raul Zaccari (1945-1977)”. Parteciperanno il dottor Salvatore Vento, autore dell’opera, il Professor Lorenzo Acquarone ed il Sindaco Vittorio Ingenito; il coordinamento sarà a cura di Corrado Ramella, Presidente dell’Associazione “Amici di Francesco Biamonti”.