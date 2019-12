Ricerca per:

Maestre e alunni classi terze Salvo d’Acquisto plesso via Bidone

Il Natale è condivisione e rispetto per ciò che è stato e chi meglio dei “nonni” del Cora poteva raccontare, cantare e gioire con gli alunni stessi?!

E’ stato un momento molto ricco di emozioni e molto apprezzato dagli anziani che, come giustamente ha ricordato la Direttrice, per un’ora sono diventati nonni adottivi degli alunni delle classi terze.

Hanno portato i loro auguri di Natale cantando, recitando poesie e facendo domande agli ospiti su come festeggiavano il Natale quando erano bambini.

Lunedì 16 Dicembre le classi 3 B-C-D della scuola primaria Salvo d’Acquisto plesso di Via Bidone si sono recate alla casa di cura Cora Kennedy per regalare un’ora di allegria e dolcezza agli ospiti della struttura.