Sempre a Diano a dominare piazza Martiri della Libertà, davanti a palazzo civico, è sempre il maxi albero luminoso , intorno al quale hanno trovato spazio, oltre alla simpatica slitta di Babbo Natale, tanti fiori e gli alberi addobbati dalle scuole del comprensorio per l’ormai classico concorso.

A Diano marina prosegue la mostra collettiva “Forma e colore” , presso Palazzo del Parco (sala mostre R. Falchi, da martedì a sabato, dalle ore 15.30 alle 19, festivi su prenotazione) e resta aperta tutti i giorni (ore 10-12.30 e 15-24), salvo che per problemi legati al maltempo, la pista di pattinaggio su ghiaccio (la più grande del ponente ligure, oltre 350 mq), ribattezzata “Christmas on ice”, allestita sul Molo delle Tartarughe.