La manifestazione è in programma sia sabato 23 novembre 2019 alle ore 21,00 sia in replica domenica 24 novembre 2019 alle ore 15.30 .

Il ricavato delle libere offerte sarà interamente devoluto al Fondo di Solidarietà per le famiglie della Parrocchia.

L’ Associazione Parrocchiale “L’Arca di Noè” presenta una commedia semi dialettale in 3 atti dal titolo “”S’a va ben, a me maìu”.