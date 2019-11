Nella serata del 20 novembre gli Agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Ovada sono intervenuti sulla diramazione A/26-A7 “Predosa Bettole”, nel territorio del comune di Pozzolo Formigaro, per un grave incidente che ha visto coinvolti due autoarticolati.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito che si sono trovati di fronte la scena drammatica dell’incidente. Da una prima ricostruzione effettuata dagli Agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Ovada, coordinati dal Comandante Sost. Commissario Coordinatore Paolo POLVERINI, sembrerebbe uno dei due mezzi pesanti, per cause in corso di accertamento, abbia urtato violentemente l’altro mezzo pesante che era fermo in piazzola di sosta.

B.D. di anni 63, conducente del mezzo pesante antagonista, rimasto incastrato all’interno della cabina di guida, a causa delle gravi ferite riportate, decedeva, mentre l’altro conducente, di nazionalità Portoghese, riportava lievi ferite. La dinamica, al vaglio degli Agenti della Polstrada di Ovada, è stata riferita al P.M. di turno della Procura della Repubblica di Alessandria che ha disposto la rimozione della salma, oltre al sequestro di entrambi i mezzi pesanti.

Sul posto anche il personale medico del 118 e i Vigili del Fuoco che hanno estratto lo sfortunato autista dalle lamiere contorte della cabina di guida. Terminati i rilievi e rimossi i mezzi coinvolti, la viabilità è tornata regolare e, vista l’ora, non ci sono state grosse ripercussioni sul traffico in transito.