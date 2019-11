Ricerca per:

Si precisa infine che a breve termine uscirà il programma degli altri concerti in abbonamento

Per le prenotazioni rivolgersi al Teatro tel. 0131 820195: la biglietteria è aperta nei pomeriggi da martedì a venerdì compreso.

Mozart : quartetto K478 e quartetto K493 per pianoforte e archi con la partecipazione di Andrea Bacchetti

Venerdì 29 NOVEMBRE p.v. alle ore 21,15, ci incontreremo al TEATRO CIVICO per il Concerto del 40° Anniversario dell’Associazione, che è stata fondata nel novembre 1979.

Venerdì al via a Tortona la stagione degli Amici della Musica