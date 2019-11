Il Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e l’Assessore Comunale al Turismo Mattia Roggero hanno accolto ieri pomeriggio a Palazzo Comunale le professoresse ZHONG Bingru e LI Jun dell’ Istituto Tecnico Professionale Universitario di Wenzhou (Cina). Ad accompagnare le due ospiti il Direttore di ALEXALA , Rita Brugnone , con il proprio staff e, con funzione di interprete, Arianna Papalia di ANGI-Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese con sede a Torino. Durante l’incontro a Palazzo Comunale si sono approfonditi diversi aspetti legati al flusso crescente nell’ultimo decennio di turisti e visitatori cinesi nel territorio alessandrino e alle prospettive di ulteriore crescita di questo trend, su cui — secondo le dichiarazioni del Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e dell’Assessore Mattia Roggero — « Alessandria intende essere attenta, favorendo sempre di più la propria vocazione di Città aperta allo sviluppo di rapporti internazionali e quale “porta del Monferrato ». La presenza di Alexala, da questo punto di vista, è strategica e anche l’incontro di ieri pomeriggio ha messo a fuoco l’importanza di una collaborazione tra Amministrazione Comunale, ALEXALA e gli altri Soggetti Istituzionali locali che sta consolidandosi positivamente e con risultati sempre più significativi . Il frutto della visita delle due docenti cinesi in questi giorni nel territorio alessandrino e le strategie per aumentare ulteriormente l’appeal del territorio verso i turisti cinesi sarà anche oggetto di un dibattito in programma, domani, giovedì 28 novembre , dalle ore 9 alle 11, presso la Sala Lauree del DIGSPES (via Cavour 84, Alessandria) dell’ Università del Piemonte Orientale , in cui le professoresse ZHONG Bingru e LI Jun si confronteranno con il Marco Novarese (Direttore del Master UPO per l’Impresa Turistica), Pierluigi Prati (Presidente ALEXALA) e Roberta Panzeri (Segretario Generale della CCIAA di Alessandria).