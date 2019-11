Ricerca per:

L’incontro si terrà presso Circolo di Lettura di Tortona, in Corso Leoniero 6 Venerdì 22 novembre alle ore 21 con Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Giacomo Maria Prati è il nuovo Direttore del Museo della Certosa di Pavia e per festeggiare questa nomina ha organizzato una conferenza sul tema “La Certosa di Pavia: tre anime di un Monumento unico”.