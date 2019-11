Ricerca per:

I biglietti per l’ingresso sono disponibili sia nella città di Tortona sia di Voghera presso:

Venerdì 22 novembre 2019 alle ore 21 presso il Teatro del Centro “Mater Dei” di Tortona si terrà il concerto dal titolo “So Jazz. Solidarietà e Jazz”. L’evento, promosso dalla Casa Circondariale di Voghera in collaborazione con la congregazione orionina e il Centro “Mater Dei” di Tortona, è sostenuto da una rete di partners: la Città di Tortona, la Diocesi di Tortona, la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, il Rotary Club di Tortona Distretto 2032 e il Lions Club Tortona Duomo.