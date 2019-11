VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019, alle ore 17.30, presso la BIBLIOTECA CIVICA “TOMMASO DE OCHEDA” – Via Ammiraglio Mirabello, 1

Tortona (AL) – Antonio de’Flumeri, Gianluca Montuschi e Andrea Tavecchia presenteranno il saggio sull’antico Egitto:

GIZA. LA CADUTA DEL DOGMA.

Perché ancora un libro sull’antico Egitto?

Perché da una parte c’è l’egittologia, le cui tesi sono spesso e volentieri basate su congetture, prove lacunose; dall’altra ci sono gli studiosi indipendenti, con l’indiscusso merito di aver sollevato dubbi, ma con il difetto di presentare teorie che spesso non sono suffragate dalle fonti.

Per porre rimedio, dopo sette anni di scrittura è nato cosi “Giza. La caduta del Dogma”.

Il risultato è un percorso che partendo dalle tesi della storiografia ufficiale in merito alle costruzioni della piana di Giza (e non solo) affronta via via tutti gli argomenti sviscerati nel corso dei secoli in merito al sito archeologico più importante d’Egitto.

Un viaggio entusiasmante nel quale, grazie soprattutto alla collaborazione con la Heidelberg University, alla consultazione in prima persona del diario privato manoscritto dal colonnello Vyse presso il Centre for Buckinghamshire Studies, e l’accesso, in più occasioni, agli archivi privati del British Museum, gli autori sono finalmente riusciti a dare delle risposte in merito agli argomenti più discussi e controversi, quali ad esempio i famosi marchi di cava ritrovati da Vyse nel 1837, la fatidica tredicesima riga della “Stele del Sogno”, e l’anomalia della IV Dinastia all’interno delle successioni dinastiche dettate dalla storiografia.

