Il libro verrà ufficialmente presentato venerdì 8 Novembre 2019 alle ore 18 presso la Sala Conferenze Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona in via Emilia.

Un libro di Cortemilia dedicato alla storia di Tortona per l’Anfass