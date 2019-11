La biblioteca di Casalnoceto organizza l’iniziativa NATALE IN BIBLIOTECA, tre incontri per realizzare insieme facili decorazioni per un Natale Handmade.

Si terranno

MERCOLEDI’ 4/12

MERCOLEDI’ 11/12

MERCOLEDI’ 18/12

Tutti alle ore 16.30 presso la Biblioteca Comunale di Casalnoceto – Via Volpedo 1, Edificio Scolastico

Iscrizione obbligatoria entro il 30/11 al n. 349/7133020