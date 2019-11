Ricerca per:

Il conducente del furgone ha riportato solo contusioni guaribili in pochi giorni.

Sul posto oltre all’ambulanza del 118, i Vigili del fuoco di Tortona che hanno messo in sicurezza i mezzi.

Tortona, sull’A/21 un furgone tampona un Tir: code e rallentamenti per quasi due ore