12. Mozione presentata dal Consigliere Comunale Mattirolo Federico Adolfo: “Adozione e promozione del Manifesto della comunicazione non ostile”.

11. Interpellanza presentata dai Consiglieri Comunali Bianchi Lorenzo, Bardone Gianluca, Castagnello Giovanni, Graziano Marcella, Mattirolo Federico Adolfo: “Chiarimenti in merito alle modifiche della ZTL”.

9. Provvedimento di riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza di cui alla deliberazione di G.C. N. 200 del 18 novembre 2019.

6. Società Appia Srl: modifica convenzione edilizia per monetizzazione porzione area a standard in località San Guglielmo.

5. Società Archicase Srl – Presa in carico opere di urbanizzazione primaria e accettazione aree all’interno di Piano Esecutivo Convenzionato in zona residenziale R13 – Strada Viola Rosè Faceto ang. Strada Cascinetta.

3. Commissione Consultiva Comunale per l’Agricoltura e le Foreste – Rinnovo.

2. Articolo 76 del Regolamento del Consiglio Comunale: approvazione verbali delle sedute consiliari in data 23 e 27 settembre 2019.

L’ordine del giorno, per altro è abbastanza nutrito anche se la seduta, come di consueto inizaierà alle 21.

Saranno probabilmente le 23 passate quando domani sera, giovedì 28 novembre, in consiglio comunale a Tortona il Sindaco Federico Chiodi o l’assessore all’urbanistica Fabio Morreale, risponderanno all’interrogazione sull’Osservatorio Ambientale e all’interpellanza sulle modifiche all’isola pedonale presentate dalla minornaza.

Giovedì a Tortona si riunisce il Consiglio comunale per discutere di isola pedonale e non solo