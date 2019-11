La polemica sulla decisione di riaprire piazzetta de Amicis ha scatenato un putiferio e non solo sul web. Diverse le persone che ci hanno contattato sia al telefono che per email. Ci hanno scritto gli abitanti e ci hanno chiamato alcuni commercianti.

In Comune, nei giorni scorsi, c’è stata una riunione tra il sindaco e alcuni componenti della Giunta Comunale con gli abitanti e i commercianti della zona; una riunione importante.

Tutta la vicenda sta per certi versi esplodendo, ecco perché, dopo aver preso le dovute informazioni, abbiamo deciso di fare chiarezza.

Cosa è successo nella riunione e cosa succederà in piazzetta de Amicis però ve lo diciamo al termine della lettera giunta da una residente della zona che, a titolo esemplificativo delle diverse email che abbiamo ricevuto, pubblichiamo di seguito, perché la risposta che forniamo vale sia per i residenti sia per tutte le altre persone.

Gentile Oggi Cronaca,

come ben già sapete Piazzetta de Amicis , perla di Tortona, riapre alla viabilità perché una persona o meglio un commerciante, uno contro tutti, vuole così.

Io abitante della piazzetta mi chiedo il perché uno deve decidere per tutti ! Siamo in democrazia la maggioranza vince, ma come al solito non è sempre così.

Premetto che la giunta comunale era molto mortificata nella riunione che è stata fatta in Comune e ha ascoltato tutte le nostre lamentele al riguardo. Non hanno ancora preso una decisione in merito anche perché la motivazione di tale signore è il calo di fatturato se non passano le macchine. Cosa al quanto stupida considerando che forse c’è la crisi che sta uccidendo il piccolo commercio?

Forse i prezzi, magari, sono troppo alti ?

I perché e i ma sono molti e allora noi chiediamo si mantenga chiusa la piazzetta, visto che abbiamo fatto anche una raccolta firme.

Tenga presente che tale piazza è pulita e coltivata dai commercianti della piazzetta, dove hanno messo fuori e ornamenti vari senza chiedere niente al Comune.

Ora attendiamo il resoconto e decisione dal comando dei vigili che a quanto pare questa patata bollente è stata data a loro!

Ripeto il sindaco e la sua giunta non c’entrano nulla in questa storia, anzi hanno compreso tutti i vari pareri cercando di quietare animi e quant’altro.

Lettera firmata

In un altro articolo che pubblichiamo fra 15 minuti ci sarà un’intervista esclusiva al Sindaco Federico Chiodi sull’argomento.

Qui ci limitiamo a dire che prima di attuare il provvedimento, nella riunione avuta in municipio il sindaco Chiodi e gli altri componenti della Giunta hanno spiegato che la riapertura della viabilità in piazzetta de Amicis sarà solo nel periodo invernale e in via sperimentale e i dehors non verranno tolti ovviamente.

Durante la riunione i dei 5 commercianti presenti (tanti sono quelli della piazzetta) uno voleva assolutamente la riapertura al traffico, poiché, a quanto pare, ritiene che le persone passando in auto possano vedere le sue vetrine (??), cosa che invece non farebbero se non passassero di lì, uno era indeciso e gli altri tre contrari.

Il giorno dopo la riunione, a quanto pare, uno dei tre commercianti, visto che il provvedimento era solo temporaneo, avrebbe contattato uno degli amministratori comunali e usando il plurale (quindi dando implicitamente consenso anche per gli altri) avrebbe dato l’k alla riapertura parziale di piazzetta de Amicis.

Non che il Comune avesse bisogno di un “via Libera” dai Commercianti per mettere in atto il provvedimento ma questo ha “confortato” in qualche modo Sindaco e Giunta che tenendo fede al programma elettorale, voluto dai cittadini che hanno votato la coalizione, erano decisi ad aprire in via sperimentale la piazzetta.

“In realtà – fanno presente in municipio – sia la chiusura definitiva di piazzetta de Amicis che nel tratto di via Emilia nord fino a piazza Arzano stati attuati dalla Giunta-Bardone in via sperimentale.”

Noi aggiungiamo che, dalle informazioni che abbiamo appreso la viabilit, in piazzetta de Amicis, a quanto pare sarà in uscita verso Piazza delle erbe e dovrebbe servire a diluire il traffico. Dovrebbero essere collocati anche dei dossi rallentatori in modo da non far transitare le auto a grande velocità.

Il provvedimento servirà anche a togliere le auto in divieto di sosta che attualmente si trovano parcheggiate quasi ad ogni ora del giorno proprio in mezzo alla strada davanti alle transenne che delimitano l’area pedonale.