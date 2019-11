Davide Grillo

Ci avviciniamo alle feste natalizie e come accade in questo periodo i furti aumentano in maniera esponenziale.

Uno di questi, ai danni dell’Audax per fortuna è stato sventato grazie allUnità Gamma di Tortona.

E’ accaduto che nella notte la Sala Operativa di Unità Gamma notava dalle telecamere di videosorveglianza installate presso la Polisportiva Audax un uomo aggirarsi all’interno.

La centrale allerta subito la pattuglia di pronto intervento che interviene dopo pochi minuti ma l’uomo alla vista dell’auto si da alla fuga. Fortunatamente proprio grazie alla presenza dei Poliziotti privati in zona, il malfattore non riusciva ad asportare nulla.

“Ci siamo – dice il presidente dell’Unità Gamma Davide Grillo – come tutti gli anni in questo periodo a dire che le possibilità di subire furti aumentano a dismisura. Da parte nostra l’attenzione verso i nostri clienti sarà sempre ad altissimi livelli, ma chiediamo anche di prestare la massima attenzione.”