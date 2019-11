QUESTO IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE ALLE 14 DI OGGI, LUNEDI’ 25 NOVEMBRE

Questo l’elenco criticità sulle strade della provincia di Alessandria aggiornato alle ore 14 del 25.11.2019 – SP 10 – Rilevata apertura di una voragine al km 120+900 nel tratto compreso tra Pontecurone e Tortona – SS 30 – Chiusura per diverse frane, di cui al Km 50 tra i Comuni di Ponti e Montechiaro – SP 31 del Monferrato di Chivasso chiusa dal Km 36+450 al km 39+050 (variante di Morano Po per viadotto in stato critico. Traffico deviato sulla SP25; – SP 120 – Divieto di transito ai mezzi con massa superiore alle 3,5t nel comune di Garbagna al km 20+800 – SP 129 – Smottamento che interessa mezza carreggiata in comune di Cerreto Grue – SP 135 – Chiusura per frana che ha ostruito l’alveo del Rio Vargo al km 3 in comune di Stazzano; chiusura nel comune di Stazzano tra Località Sabbione (incrocio Sardigliano-Fraz. Vargo) e l’intersezione della SP135 con la strada Vicinale di Località Fossa – SP 139 – Chiusura per frana al km 2+700 nel comune di Sant’Agata Fossili – SP 141 – Frana tra Malvino e Cuquello – SP 151 – Chiusura in comune di Pozzolo Formigaro – SP 154 – Chiusura tra Novi Ligure e Basaluzzo dal km 0 al km 6+000; – SP 170 – Cedimento manto stradale al km 14+500 all’altezza del bivio per Capanne di Marcarolo – SP 179 – Chiusura ponte sul Torrente Orba dal km 0 al km 3 tra Predosa e Basaluzzo – SP 184 – Strada Rampina chiusa tra Castelspina e Portanova per allagamento sottopassaggio – SP 186 – Chiusura in Comune di Sezzadio per asportazione sede stradale – SP 192 – Chiusura tra Sezzadio e Mantovana per allagamenti e per ponticello pericolante – SP 194 – Chiusura al km 2, Frazione Ricciotti di Rivalta Bormida per allagamenti – SP 197 – Chiusura nel comune di Montaldo Bormida per frana – SP 198 – Chiusura nel comune di Montaldo Bormida per frana al km 0 – SP 201 – Chiusura in prossimità abitato di Rivalta per frana che ostruisce carreggiata – SP 202 – Chiusura per frana – SP 205 – Chiusura tra Morbello e Visone – SP 207 – Isolata Olbicella per frana al km 4 prima della frazione San Luca – SP 209 – Chiusura al km 2+550 nel comune di Morbello – SP 210 – Chiusura ad Acqui Terme – località Palo, km 17+200; chiusura tra Cavatore e Ponzone per frana; chiusura tra Ponti e Cavatore – SP 212 – Chiusura al km 1+500 tra Ponzone e Malvicino – SP 220 – Chiusura della strada per frana al km 7+700 in comune di Spigno per frana – SP 221 – Chiusura per frana nel comune di Denice – SP 225 – Chiusura in comune di Castelletto d’Erro direzione Montechiaro; chiusura al km 7+200 nel comune di Castelletto d’Erro per frana – SP 229 – Chiusura in località Ronco Gennaro nel comune di Bistagno al km 2+200 per movimento franoso – SP 233 – Chiusura nel comune di Acqui Terme al km 4 per frana – SS 334 – Chiusura tra Acqui e Cartosio dal Km 51 al km 41+600 località Colombaie – Strada delle Fontane – Rocca Grimalda chiusura fino a fine emergenza in via precauzionale – SP 456 – Aperta tra Ovada e Acqui; chiusura da Acqui verso Ricaldone; chiusura in comune di Cremolino al km 59 in località Cella per frana Chiusa la ferrovia Acqui-Alessandria fino a martedì 26/11 Questo l’elenco dei guadi che sono chiusi in provincia di Alessandria:​Chiuso il guado del torrente Valla in Comune di Pareto: – Località Squaneto e guado Val San Ry su strada comunale Roboaro – Sbernera Chiuso il guado sul fiume Bormida nel comune di Ponti; Chiusi anche i seguenti guadi: – SP 170 – Chiusura guado Lemme nel comune di Gavi; – SP 166 – Chiusura guado torrente Morsone comune di Voltaggio – SP 165 – Chiusura nel comune di Bosio dei guadi su Torrente Gorzente e torrente Erro;

Questo il riepilogo sulla potabilità idrica alle ore 11 di oggi in provincia di Alessandria ripartita per comune: COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA: ancora in corso le attività di riparazione della condotta che alimenta il serbatoio comunale di Castelletto d’Orba. In via sostitutiva è approntato un servizio di fornitura alla popolazione a mezzo cisterna. COMUNE DI CAPRIATA D’ORBA (FRAZ. PRATALBORATO): vedi sopra COMUNE DI SANT’AGATA FOSSILI: concluso l’intervento di riparazione alla condotta che alimenta il serbatoio comunale. COMUNE DI OVADA: situazione invariata COMUNE DI ROCCA GRIMALDA: emergenza rientrata COMUNE DI BORGHETTO BORBERA: Effettuata richiesta di emissione ordinanza per uso non potabile COMUNE DI GARBAGNA: emergenza rientrata COMUNE DI AVOLASCA: emergenza rientrata COMUNE DI CERRETO GRUE: Effettuata richiesta di emissione ordinanza per uso non potabile COMUNE DI CASTELLANIA: situazione conforme COMUNE DI CAREZZANO: situazione conforme COMUNE DI BELFORTE MONFERRATO: torbidità oltre i limiti per cui è in vigore ordinanza di non potabilità COMUNE DI PONZONE: è stata risolta con un bypass provvisorio la rottura sulla condotta dal Bric Berton al concentrico e in giornata con l’aiuto del comune i tecnici AMAG dovrebbero riuscire a raggiungere l’impianto di Rio Rocche (alcune frane impediscono al momento l’accesso) e provvedere alla pulizia dei filtri. Rimangono alcune utenze senza acqua, con il comune si sta valutando come poter garantire il servizio. COMUNE DI PRASCO: numerose frane hanno causato rotture sulle dorsali principali che causano interruzione del servizio è in corso la distribuzione di sacchetti di acqua potabile con la protezione civile. COMUNE DI ACQUI TERME. Risolta la rottura lungo Via Alessandria rimane allagata e inservibile la centrale del Quartino per cui tutta la città è fornita dal collegamento di Predosa, risultano in via di risoluzione alcune problematiche per le utenze della parte alta della città Appena conclusa la fase emergenziale sarà effettuata una verifica anche delle infrastrutture fognarie e degli impianti di depurazione che sicuramente hanno subito importanti danni. Relativamente agli impianti più grandi si segnalano problemi al momento solo sull’impianto di Bistagno che è stato sommerso dalla piena del Bormida sono in corso le verifiche per valutare i danni ed il ripristino del servizio.