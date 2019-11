Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Le “neo-atlete” sono state avvisate: niente orecchini, anelli o tacchi alti! In palestra si viene per allenarsi.

Il Maestro Berghi ha poi spiegato le finalità del corso, ossia apprendere gli elementi basilari della difesa personale che non significa necessariamente saper “combattere”. Difendersi vuol dire anche gestire la rabbia e la paura, capire l’ambiente circostante, approcciarsi e relazionarsi in maniera opportuna di fronte a una possibile situazione di pericolo.

È iniziato ieri il corso di difesa personale “tutto al femminile” organizzato dalla Polizia di Stato con l’associazione OK Club. Le prime 35 partecipanti sono state accolte nella Sala Riunioni della Questura di Imperia per la prima lezione teorica/orientativa, dal Questore Capocasa, i Funzionari della Questura, il Presidente dell’Ok Club e il Maestro Berghi docente nazionale di MGA (Metodo Globale Autodifesa.