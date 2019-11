a presentazione in Camera di Commercio degli eventi legati alla manifestazione per celebrare il patrono di Alessandria, San Baudolino, è stata l’occasione per ricordare l’iniziativa che il Mercato Coperto di Campagna Amica di via Guasco angolo via Savonarola propone il prossimo fine settimana per far conoscere le eccellenze del territorio a filiera cortissima.

Apertura straordinaria con orario allungato, sabato 9 novembre dalle 8 alle 18 e domenica 10 novembre dalle 10 alle 18: a tutti coloro che effettueranno una spesa di almeno 15 euro, anche con scontrini separati, verrà offerto il pranzo, ossia un hamburger a chilometro zero, classico o vegano, accompagnato da un bicchiere di vino, prodotto dai viticoltori del territorio.

A cucinare gli hamburger e creare gustosissimi panini ci sarà l’Agrichef di Campagna Amica Stefania Grandinetti dell’Agriturismo “Le Piagge” di Ponzone, volto noto di molti programmi di successo.

“La Fiera di San Baudolino rappresenta un punto riferimento importante per la città, una vetrina privilegiata dove mettere in evidenza e riscoprire le produzioni di qualità di un territorio a forte vocazione enogastronomica come sa essere la provincia di Alessandria. – ha affermato il Presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco – Un appuntamento dove Coldiretti avrà una parte da protagonista, per aiutare i consumatori a comprare cibi di qualità e di stagione al giusto prezzo. Oltre al Mercato Coperto, le aziende di Campagna Amica saranno collocate nel cortile della Camera di Commercio, in via Vochieri e in via Dei Martiri e proporranno le eccellenze del territorio: dai tartufi al riso, dal miele alle marmellate e salse, dalle verdure sotto’olio ai prodotti freschi che regala la stagione autunnale senza dimenticare il vino, i salumi e molto altro”.

“Per coloro che amano i sapori tradizionali non c’è che l’imbarazzo della scelta. San Baudolino sarà, ancora una volta, il trionfo del gusto, una gratificazione per i produttori che porteranno i sapori della provincia in primo piano. – ha aggiunto il Direttore Coldiretti Alessandria Roberto Rampazzo – Quest’anno con la novità rappresentata dal nostro Mercato Coperto proponiamo un‘offerta ancora più ampia e diversificata: non solo un luogo di acquisti ma di aggregazione, dove poter assaporare le eccellenze del territorio ed essere informati su ciò che ogni giorno portiamo in tavola, dove è possibile acquistare vino sfuso e somministrare cibi e alimenti per rispondere alle diverse esigenze dei consumatori”.

Ma le soprese non sono finite: tutti coloro che consegneranno il coupon pubblicato sulle pagine dei giornali locali verrà dato in omaggio un sacchetto da 500 grammi di farina di frumento 100% San Pastore integrale macinata a pietra.

Rimanendo in tema di San Pastore, tra gli appuntamenti, ricordiamo che domenica pomeriggio dalle 16 in Sala Castellani è in programma un workshop dal titolo “Farina, farine: tra grani antichi e moderni, moliture e tipi”.