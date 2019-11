Come preannunciato, la Giunta Comunale di Tortona, in esecuzione al programma predisposto in campagna elettorale ha disposto modifiche alla viabilità aprendo due tratti di Isola pedonale.

Ieri è stata predisposta l’ordinanza che verrà attuata dai Vigili Urbani e prevede le seguenti modifiche:

In Via Emilia nel tratto compreso tra la Via San Marziano e la Via Amm. Mirabello e Via Passalacqua:

a) il ripristino del senso unico di marcia per tutti i veicoli con direzione consentita verso Via Amm. Mirabello e Via Passlacqua;

b) la formazione di n° 01 stallo merci parallelo lato torre civica fronte civico n. 290 con tempo massimo di sosta consentita 30 minuti riservato ai soli autocarri per il carico e scarico delle merci contraddistinto da segnaletica orizzontale di colore giallo e relativo simbolo;

c) la creazione di n. 01 ulteriore stallo di sosta parallelo riservato ai veicoli a servizio di persone invalide da collocarsi lato torre civica fronte civico n. 286 contraddistinto da segnaletica orizzontale di colore giallo e simbolo di accessibilità. La sosta nel predetto stallo è riservata e consentita solamente a veicoli di proprietà o a servizio di persone invalide con l’obbligo di esporre all’interno del veicolo ed in modo ben visibile apposito contrassegno invalidi fig. II 130 art. 125 C.d.S. del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

In Via Ammiraglio Mirabello:

a) il ripristino del senso unico di marcia per tutti i veicoli con direzione consentita verso l’intersezione formata con Via Giulia e Via Padre Michele da Carbonara con conseguente obbligo di proseguire dritto alla predetta intersezione;

b) l’istituzione del divieto di sosta permanente su tuto il lato dei numeri civici pari e sul lato dei numeri dispari limitatamente al tratto compreso tra Piazzetta Marconi e Via L. Valenziano e dal civico n. 3 fino alla intersezione con Via Giulia ove sono già presenti transenne salva pedoni sul margine destro della carreggiata;

c) l’istituzione dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00 nei soli giorni feriali della sosta regolamentata a tempo (zona disco) con sosta massima consentita di 60 min. lato civici dispari nel tratto compreso tra la Via L. Valenziano e il civico 3 con obbligo per i conducenti di esporre in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo l’ora di inizio della sosta;

In Via Giulia

l’istituzione del dare precedenza con obbligo di svolta a destra all’intersezione con Via Amm. Mirabello per tutti i veicoli;

In Via Padre Michele da Carbonara

l’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra alla intersezione con Via Amm. Mirabello/Via Giulia, in aggiunta al già esistente dare precedenza;

In Via San Marziano

l’eliminazione di n° 01 stallo merci e di n° 01 stallo disabili presenti al civico 1 con ampliamento della zona a disco esistente da due a quattro stalli di sosta a pettine;

In Piazzetta De Amicis e Via De Amicis

nel periodo 15 ottobre/15 aprile di ogni anno il ripristino del senso unico di marcia con direzione consentita verso Via Bandello con istituzione di divieto di sosta permanente.

Nel restante periodo sarà in vigore la ZTL di cui all’ordinanza n. 56 del 30/03/2018.