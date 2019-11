Gli studenti delle classi 3°A, 3°B, 3°C scientifico, 3°A, 4°A classico e 4°A economico sociale si sono recati a Genova per partecipare al Festival della Scienza.

I laboratori svolti erano a contenuto matematico, fisico, medico, chimico e astrofisico ed erano tenuti da studenti o dottorandi dell’università di Genova. Questa esperienza ha dato la possibilità ai ragazzi di mettersi in gioco e di applicare le proprie competenze in situazioni pratiche; ma ha anche mostrato i grandi progressi della scienza, conquiste di cui non sempre siamo a conoscenza.

Coltivare piante nello spazio, creare tessuti umani con la stampante 3D, andare su Marte: un futuro che sembra così lontano, ma che per i giovani di oggi è già presente.

Magda Agosti, IV classico